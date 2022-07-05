Beşiktaş, Wout Weghorst'u açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Burnley'de forma giyen santrfor Wout Weghorst'un kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Burnley'e kiralama ücreti ödenmeyecek. Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı oyuncuya ise yıllık 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ve 200 bin Euro performans primi ödeyecek.

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir."

Demirören Haber Ajansı / Spor