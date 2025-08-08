Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi Transfer Etti
Beşiktaş Futbol A.Ş., Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Leicester City kulübüne toplam 8 milyon Avro transfer bedeli ödenecek.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor