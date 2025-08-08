Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi Transfer Etti

Beşiktaş Futbol A.Ş., Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Leicester City kulübüne toplam 8 milyon Avro transfer bedeli ödenecek.

BEŞİKTAŞ Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir."

