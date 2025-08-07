Beşiktaş, Wilfred Ndidi İçin Sağlık Kontrollerini Tamamladı
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Kamerunlu futbolcu Wilfred Ndidi'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Detaylı muayene ve testlerin ardından oyuncunun sağlık durumu değerlendirildi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Kamerunlu futbolcu Wilfred Ndidi, sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor