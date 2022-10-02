Beşiktaş, Vodafone Park'a geldi Spor Haberleri - Beşiktaş, Vodafone Park'a geldi Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde stada ulaştı. - Beşiktaş, Vodafone Park'a geldi İSTANBUL - Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde stada ulaştı. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş stada ulaştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden yoğun taraftar desteği ve meşalelerle ayrılan siyah-beyazlı ekip, stada da taraftarlarının tezahüratları eşliğinde geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı derbide, futbolcular sahaya çıktığı anda alkışlarla karşılandı. Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş Vodafone Park Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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