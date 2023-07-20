Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Birsen Bozbal'ı transfer etti
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Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 2023-24 sezonu için orta saha oyuncusu Birsen Bozbal'ı kadrosuna dahil etti. Kulüp, transferi resmi olarak duyurdu ve Birsen Bozbal'a başarılar diledi.
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Birsen Bozbal'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Birsen Bozbal'ı kadrosuna kattı. Birsen Bozbal'a hoş geldin diyor, şanlı formamız ile üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.