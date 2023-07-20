Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Birsen Bozbal'ı transfer etti

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 2023-24 sezonu için orta saha oyuncusu Birsen Bozbal'ı kadrosuna dahil etti. Kulüp, transferi resmi olarak duyurdu ve Birsen Bozbal'a başarılar diledi.