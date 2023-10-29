Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, golcü oyuncusu Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL