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Beşiktaş, Victor Ruiz'e 2 milyon 318 bin Euro + faizli ceza ödeyecek

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Beşiktaş, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararına göre, 2020 yılında sözleşmesini feshettiği Victor Ruiz'e 2 milyon 318 bin Euro + faizli ceza ödeyecek.

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz 2020'de sözleşmesini fesheden İspanyol futbolcu Victor Ruiz'e tazminat ödeneceğini açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin 538,93 avro ve Kovid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270 bin avro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Spor

15 Temmuz Beşiktaş Spor Futbol Hukuk Spor Güncel Haberler

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