Beşiktaş ve Türk Telekom'un EuroCup rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Türk Telekom, 2023-2024 sezonunda EuroCup'ta mücadele edecekleri grupları öğrendi. Beşiktaş A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer alacak.

Erkekler BKT EuroCup'ta 2023-2024 sezonunda mücadele edecek Beşiktaş ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu.< İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından siyah-beyazlılar A Grubu'nda Hapoel Tel Aviv (İsrail), Joventut Badalona (İspanya), Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya), Paris Basketball (Fransa), Umana Reyer Venice (İtalya), Wolves Vilnius (Litvanya), Veolia Towers Hamburg (Almanya), Prometey Slobozhanske (Ukrayna) ve London Lions (İngiltere) takımlarıyla mücadele edecek.