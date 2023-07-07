Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş ve Türk Telekom'un EuroCup rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Türk Telekom'un EuroCup rakipleri belli oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş ve Türk Telekom, 2023-2024 sezonunda EuroCup'ta mücadele edecekleri grupları öğrendi. Beşiktaş A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer alacak.

Erkekler BKT EuroCup'ta 2023-2024 sezonunda mücadele edecek Beşiktaş ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu.< İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından siyah-beyazlılar A Grubu'nda Hapoel Tel Aviv (İsrail), Joventut Badalona (İspanya), Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya), Paris Basketball (Fransa), Umana Reyer Venice (İtalya), Wolves Vilnius (Litvanya), Veolia Towers Hamburg (Almanya), Prometey Slobozhanske (Ukrayna) ve London Lions (İngiltere) takımlarıyla mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türk Telekom Litvanya Beşiktaş İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title