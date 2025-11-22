Haberler

Beşiktaş ve Samsunspor Süper Lig'de 65. Karşılaşmalarına Çıkıyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Samsunspor ile yarın oynayacağı maçla Süper Lig'de tarihlerinde 65. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, önceki 64 maçta 35 galibiyet alırken, Samsunspor 11 kez galip geldi. İstanbul'da oynanan maçlarda Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Beşiktaş, daha önce oynanan 64 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti. Ligde oynanan 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 102 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 59 gol kaydetti.

Beşiktaş, rakibiyle geçen sezon ligde yaptığı maçlarda deplasmanda 2-0 kazanırken, sahasında ise 0-0 berabere kaldı.

İstanbul'da Beşiktaş'ın üstünlüğü var

İstanbul'da oynanan lig maçlarında siyah-beyazlı takımın üstünlüğü göze çarpıyor.

Beşiktaş, Samsunspor ile Dolmabahçe'de oynadığı 32 karşılaşmada 19 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 9 mücadelede beraberlik yaşarken sahasındaki 4 maçta ise puan alamadı.

İstanbul'da yapılan 32 maçta Beşiktaş, 44 kez rakip ağları havalandırırken Karadeniz temsilcisi 24 gol kaydetti.

Dolmabahçe'deki tarihi maç

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan karşılaşma, Türk futbol tarihine geçti.

Ligde sezonun ikinci yarısının ilk maçında siyah-beyazlılar, 25 Ocak 2004'te o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda Samsunspor'u ağırladı.

Tarihe geçen maçta Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra karşılaşmanın sonucunu kırmızı-beyazlılar lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
