Beşiktaş ve Samsunspor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takım da gol atamadı, maç 0-0 devam ediyor.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Samsunspor atağında Eyüp'ün pasında topla buluşan Ndiaye'nin ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Van Drongelen'in kafayla indirdiği topu alan Holse'nin, penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kurtardı.
36. dakikada sol taraftan yapılan ortada top ceza sahası içinde Cerny'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Orkun, topu çeldi. Pozisyonun devamında Cengiz'in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasından döndü.
37. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlağın, Borevkovic'in eline çarpa ihtimali sebebiyle pozisyonu izlemek için kenara geldi. Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra oyunu devam ettirdi.
45+3. dakikada Cerny'in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tammy Abraham
Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Brevkovic, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Josafat Mendes, Soner Aydoğdu, Marius Moundilmadji, Polat Yaldır, Soner Gönül, Yunus Emre Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
Sarı kart: Carlo Holse (Samsunspor) - İSTANBUL