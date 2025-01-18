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Beşiktaş ve Samsunspor Berabere Kaldı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Samsunspor'dan Rick Van Drongelen, maçın 64. dakikasında kırmızı kart gördü.

(İSTANBUL)- Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Samsunspor oyuncusu Rick Van Drongelen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta eşitlik bozulmadı ve Beşiktaş sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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