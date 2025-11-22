Haberler

Beşiktaş ve Samsunspor 65. Randevuda Karşı Karşıya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Samsunspor'u konuk edecek. İki takım, ligde 65. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 6. sırada, kırmızı-beyazlılar ise 4. sırada bulunuyor. Maçta Beşiktaş'ta 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında konuk edeceği Samsunspor ile ligde 65. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 23 puan neticesinde 4. sırada bulunuyor.

Ligde 65. randevu

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de bugüne kadar 64 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 35 defa galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise 11 kez kazandı. 18 mücadele de berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda Kartal, 101 kez rakip fileleri havalandırırken, Samsun 58 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda Kartal, deplasmanda 2-0'lık skorla kazanırken İstanbul'da oynanan maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kartal'da 4 eksik

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan Rafa Silva, Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 2 maç men cezası alan Orkun Kökçü de mücadelede görev alamayacak.

Emirhan dönüyor, Uduokhai sınırda

Beşiktaş'ın bu sezon en çok forma şansı bulan savunma oyuncusu Emirhan Topçu, kadroya dönüyor. Antalyaspor mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle formasından uzak kalan 25 yaşındaki stoper, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Siyah-beyazlılarda bir diğer savunmacı Felix Uduokhai ise ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu Samsunspor maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

Atilla Karaoğlan yönetecek

Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.