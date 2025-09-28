Haberler

Beşiktaş ve Kocaelispor, Süper Lig'de 41. Randevuda

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 41. kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki 40 karşılaşmada Beşiktaş 23 galibiyet alırken, Kocaelispor 5 kez kazandı. Siyah-beyazlılar, rakibiyle İstanbul'da oynadığı 20 maçta 13 galibiyet elde etti.

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 23, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın toplam 79 golüne, Körfez ekibi 39 golle yanıt verdi.

İki takım arasında 16 sezon önce (2008-2009 sezonunda) yapılan ligdeki son maçları Beşiktaş, İstanbul'da 5-2 ve Kocaeli'de 3-1'lik skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde İstanbul'da 20 kez karşılaşırken ev sahibi takım avantajını iyi kullanan siyah-beyazlılar, rakibine galibiyet sayısında 13-2 üstünlük kurdu.

İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 47, Kocaelispor ise 22 gol attı.

Kocaelispor'un son galibiyeti 1999 yılında

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 10 maçta ise galibiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 10 lig maçından 9'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.

Farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

Son 10 maç

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında Süper Lig tarihindeki son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1999-2000Beşiktaş-Kocaelispor1-0
1999-2000Kocaelispor-Beşiktaş1-2
2000-2001Beşiktaş-Kocaelispor3-2
2000-2001Kocaelispor-Beşiktaş1-1
2001-2002Beşiktaş-Kocaelispor4-2
2001-2002Kocaelispor-Beşiktaş0-2
2002-2003Beşiktaş-Kocaelispor2-1
2002-2003Kocaelispor-Beşiktaş0-5
2008-2009Beşiktaş-Kocaelispor5-2
2008-2009Kocaelispor-Beşiktaş1-3

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
