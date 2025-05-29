Beşiktaş ve Kayserispor 4-4 Beraberlikle Kapanış Yaptı

Beşiktaş ve Kayserispor 4-4 Beraberlikle Kapanış Yaptı
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U19 Gelişim Ligi'nde oynanan 38. hafta maçında Beşiktaş, Kayserispor ile 4-4 berabere kaldı. Beşiktaş, karşılaşmaya 3-0 önde başlasa da Kayserispor skoru eşitlemeyi başardı.

U19 Gelişim Ligi 38. hafta maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşılaştı. 8 golün atıldığı maç 4-4'lük berabere skorla sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligi U19 Elit A Ligi 38. hafta maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşılaştı. Emirhan Çimen, Fırat Eryılmaz ve Sümeyye Gençdal hakem üçlüsünün yönettiği maçta 8 gol atıldı. Siyah-beyazlı takımın 3-0 öne geçtiği maçı bırakmayan Kayserispor, skora ortak oldu. Karşılıklı atılan goller neticesinde müsabaka 4-4 sona erdi.

Beşiktaş'ın gollerini 16. dakikada Ahmet Yağız Mengi, 50. dakikada Devrim Şahin, 51. dakikada Ozan Sevim ve 58. dakikada Kerim Nurhan kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 57. dakikada Alperen Öztaş, 63,80 ve 88. dakikalarda da Arda Hasan Öğretir attı.

Bu sonuçla Beşiktaş, sezonu 80 puanla 3. sırada tamamlarken, Kayserispor ise sezonu 48 puanla nihayetlendirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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