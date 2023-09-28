Beşiktaş ve İstanbulspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı Adana Demirspor maçındaki saha olayları ve çirkin tezahürat, İstanbulspor'u ise Galatasaray maçındaki usulsüz seyirci alınması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş'ı, Adana Demirspor maçındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca İstanbulspor da Galatasaray karşılaşmasında usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.09.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ERHAN BİÇER'in 27.09.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 27.09.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."