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Beşiktaş ve Göztepe 2-2 Berabere Kaldı

Beşiktaş ve Göztepe 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaştı ve ilk yarıda iki takım da iki gol atarak 2-2'lik eşitlikle soyunma odasına gitti. Semih Kılıçsoy ve Bokele Beşiktaş, Taha Altıkardeş ve Bokele ise Göztepe'nin gollerini kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Beşiktaş ceza sahasında kaleci Mert'in kısa pasında topu önünde bulan Matsuki'nin vuruşunda kaleci Mert açılarak topu kurtardı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

3. dakikada Rashica'nın pasında Svensson ceza sahası dışı sağ çaprazdan bekletmeden ortasını yaptı. Semih'in yaptığı vole vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

9. dakikada Rashica'nın ara pasına hareketlenen Semih'ten önce kaleci Lis topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye çarpan top kaleye yönelerek ağlara gitti. 2-0

12. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arkaya açılan topa Heliton kafayı vurdu. Kaleci Mert'in çeldiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına dönerken Bokele kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1

23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top sol çaprazda Masuaku'nun önünde kaldı. Masuaku'nun sert şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

31. dakikada Göztepe'de sol taraftan kullanılan taç atışında Al-Musrati kafayla topu arkaya çevirdi. Matsuki'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

32. dakikada sağ taraftan Matsuki'nin kullandığı köşe vuruşunda Taha Altıkardeş, altıpas önünde iyi yükselerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

Hakemler: Alper Akarsu, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Jonas Svensson, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Artur Masuaku, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş, Ciro Immobile, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Isaac Solet (Victor Hugo dk. 43), İsmail Köybaşı, Kuryu Matsuki, Romulo, Juan

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Koray Günter, Nazım Sangare, İzzet Malak, Novatus Miroshi, David Tijanic, Datro Fofana, Efe Yavman

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 3), Bokele (dk.9 k.k) (Beşiktaş), Bokele (dk. 12), Taha Altıkardeş (dk. 32) (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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