Beşiktaş ve Giresunspor karşı karşıya geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden ve 4 maçlık seri yakayalan Beşiktaş, çıkışını sürdürmek istiyor.

GİRESUN ATEŞTE

Siyah-Beyazlılar 52 puanla 3. sırada yer alırken, Giresunspor ise 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

DÜDÜK KARAOĞLAN'DA

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara.

TAYYİP TALYA VE WELINTON YOK

Beşiktaş, derbide sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile kırmızı kart gören Welinton'dan yoksun.

CENK VE AMIR SINIRDA

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Kuwas, Sainz, Bajic