Beşiktaş ve Giresunspor karşı karşıya geliyor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden ve 4 maçlık seri yakayalan Beşiktaş, çıkışını sürdürmek istiyor.
Siyah-Beyazlılar 52 puanla 3. sırada yer alırken, Giresunspor ise 24 puanla 16. sırada bulunuyor.
Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara.
Beşiktaş, derbide sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile kırmızı kart gören Welinton'dan yoksun.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayacak.
Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Kuwas, Sainz, Bajic