Beşiktaş ve Gençlerbirliği Süper Lig'de 95. Randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 95. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 54 galibiyetine, kırmızı-siyahlılar 9 kez kazanarak yanıt verdi.

Taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş, 153 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 64 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.

Beşiktaş, son 10 maçta 6 galibiyet aldı

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 lig maçında 6 kez sahadan galip ayrıldı.

Ligde rakibini söz konusu müsabakalarda 6 kez yenen Beşiktaş, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise rakibine mağlup oldu.

Beşiktaş evinde 2 kez kaybetti

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki galibiyet üstünlüğü, ev sahibi olduğu müsabakalarda da ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı takım, sahasında yaptığı 47 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece 2 kez yenildi. Taraflar, 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanındaki ilk galibiyetini 2000-2001 sezonunda 3-0'lık skorla aldı. Ankara temsilcisi, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 1-0 yenerek ikinci kez sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 26 golüne engel olamadı.

İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Öte yandan Beşiktaş, ayrıca Tüpraş Stadı'nın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile iç sahadaki bir mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.