Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nin Golsüz İlk Yarı Mücadelesi

Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nin Golsüz İlk Yarı Mücadelesi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı boyunca her iki takım da gol atma şansını değerlendiremedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

36. dakikada Ndidi'nin kafa pasıyla sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasında girip son çizgiye inmeden pasını kale önüne çevirdi. Altıpas içindeki Abraham'ın vuruşu yandan auta gitti.

38. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasıyla sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder'in, ceza alanına girdikten sonra çapraz pozisyondan yaptığı plase vuruşta kaleci Erhan gole izin vermedi. Dönen topa istediği gibi müdahale edemeyen Abraham'ın dokunuşunda ise meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı çıktı.

42. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında sağ taraftan gönderilen uzun pasta sol kanatta topla buluşan Franco'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan çektiği yerden şut kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çiçek, Suat Güz

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Dimitris Goutas, Thalisson, Matej Hanousek, Zan Zuzek, Ayotomiwa Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Oğulcan Ülgün, Daryl Franco, M'Baye Niang

Yedekler: Gökhan Akkan, Mario Ricardo Silva Velho, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Fıratcan Üzüm, Furkan Özcan, Kevin Csoboth

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
