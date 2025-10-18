Beşiktaş ve Gençlerbirliği İlk Yarısından Gol Çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, karşılıklı ataklara rağmen 0-0 berabere sona erdi. Beşiktaş'ın Cengiz Ünder ile Abraham'a ait önemli pozisyonlar değerlendirilmedi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çiçek, Suat Güz
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Cerny, Abraham
Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Dele Bashiru, Göktan Gürpüz, Oğulcan Ülgün, Tongya, Niang
14. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Zuzek'in yerden çektiği şutta top yandan dışarı çıktı.
36. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği pasa gelişine ayak içiyle vuran Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
39. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda kaleci Erhan Erentürk topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağa müsait durumdaki Abraham hamle yaptı ancak top kaleyi bulmadı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.