Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Gaziantep FK, 7. dakikada Bayo ile öne geçerken, Beşiktaş Toure'nin 35. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 23 Rashica), Cerny, Jota Silva, Toure

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, Maxim, Kozlowski, Bayo

Goller: Dk. 7 Bayo ( Gaziantep Fk ), Dk. 35 Toure ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 30 Maxim ( Gaziantep Fk ), Dk. 31 Orkun Kökçü ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş- Gaziantep Fk müsabakasının ilk yarısı, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahanın sağından Perez'in uzun pasında savunmada Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken ıskaladı. Seken topu önüne alarak hızla ceza sahasına giren Bayo'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu: 0-1.

21. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

28. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Cerny'nin sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

35. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine voleyle vuran Toure'nin şutunda topu kaleci Zafer Görgen uzanarak çıkardı.

35. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Gaziantep FK, savunmadan çıkarken Ogün Özçiçek'in geri pasında kaleci Zafer Görgen'in kale önünde uzaklaştırmak istediği top, Toure'ye çarparak havalandı ve filelere gitti: 1-1.

45+1. dakikada Beşiktaş net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün ara pasıyla kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Cerny, penaltı noktasının gerisindeki Toure'ye topu çıkardı. Oyuncunun yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title