Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Gaziantep FK, 7. dakikada Bayo ile öne geçerken, Beşiktaş Toure'nin 35. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 23 Rashica), Cerny, Jota Silva, Toure
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, Maxim, Kozlowski, Bayo
Goller: Dk. 7 Bayo ( Gaziantep Fk ), Dk. 35 Toure ( Beşiktaş )
Sarı kartlar: Dk. 30 Maxim ( Gaziantep Fk ), Dk. 31 Orkun Kökçü ( Beşiktaş )
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş- Gaziantep Fk müsabakasının ilk yarısı, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahanın sağından Perez'in uzun pasında savunmada Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken ıskaladı. Seken topu önüne alarak hızla ceza sahasına giren Bayo'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
28. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Cerny'nin sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
35. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine voleyle vuran Toure'nin şutunda topu kaleci Zafer Görgen uzanarak çıkardı.
35. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Gaziantep FK, savunmadan çıkarken Ogün Özçiçek'in geri pasında kaleci Zafer Görgen'in kale önünde uzaklaştırmak istediği top, Toure'ye çarparak havalandı ve filelere gitti: 1-1.
45+1. dakikada Beşiktaş net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün ara pasıyla kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Cerny, penaltı noktasının gerisindeki Toure'ye topu çıkardı. Oyuncunun yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sonuçlandı.