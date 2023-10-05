Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde ikinci maçlarına çıkacak
UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe, gruplardaki ikinci maçlarına çıkacak. Beşiktaş Lugano'yu, Fenerbahçe ise Spartak Trnava'yı karşılayacak.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe, gruplardaki ikinci maçlarına çıkacak.
- D GRUBU
19.45 BEŞİKTAŞ - LUGANO
19.45 Bodo-Glimt - Club Brugge
- H GRUBU
22.00 SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE
22.00 Nordsjaelland - Ludogorets Razgrad
Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu: Dünya bisikletinde gözler ülkemize çevrilecek
"Bu yıl biraz daha yokuşlarla birlikte zorlu yarışlar oluşturduk"
"Ülkemizde de son yıllarda çok büyük bisiklet yolları yapılıyor"
"Bisiklet ailesi olarak 100. yıla yakışır bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz"
'Yaşayan efsane' Ahmet Ayık: Güreşe başlamak için babamı zor ikna ettim, annemi edemedim
Karakucak güreşte 'yaşayan efsane' ve 'yenilmezleri yenen adam' olarak ifade edilen Ahmet Ayık, 85 yaşına rağmen dinç ve sağlıklı yaşamıyla örnek oluyor. Antalya'da yaşamını sürdüren Ayık, hayatını değiştiren, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları getiren güreşe başlamak için babasını zor ikna ettiğini, annesini ise hiç edemediğini anlattı.
UEFA AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının ikinci karşılaşmaları oynanacak.
GALATASARAY
11.00 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzalanacak.
TRABZONSPOR
14.00 Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
PFDK VE TAHKİM
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak
BASKETBOL
Euroleague
21.30 Barcelona - Anadolu Efes
- FIBA Avrupa Kupası Eleme Turu B Grubu
19.00 Manisa Büyükşehir Bld. Spor - Porto
VOLEYBOL
Erkekler BVA Cup
19.30 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - OK Univerzitet Vo Tetevo SC
VAKIFBANK
10.00 VakıfBank, yeni sezon öncesinde basınla bir araya gelecek.
TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ
17.00 Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ankara Şubesi, 2023-24 sezonu açılış töreni gerçekleştirilecek.