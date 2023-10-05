Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde ikinci maçlarına çıkacak

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe, gruplardaki ikinci maçlarına çıkacak.

- D GRUBU

19.45 BEŞİKTAŞ - LUGANO

19.45 Bodo-Glimt - Club Brugge

- H GRUBU

22.00 SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE

22.00 Nordsjaelland - Ludogorets Razgrad

Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu: Dünya bisikletinde gözler ülkemize çevrilecek

"Bu yıl biraz daha yokuşlarla birlikte zorlu yarışlar oluşturduk"

"Ülkemizde de son yıllarda çok büyük bisiklet yolları yapılıyor"

"Bisiklet ailesi olarak 100. yıla yakışır bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz"

'Yaşayan efsane' Ahmet Ayık: Güreşe başlamak için babamı zor ikna ettim, annemi edemedim

Karakucak güreşte 'yaşayan efsane' ve 'yenilmezleri yenen adam' olarak ifade edilen Ahmet Ayık, 85 yaşına rağmen dinç ve sağlıklı yaşamıyla örnek oluyor. Antalya'da yaşamını sürdüren Ayık, hayatını değiştiren, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları getiren güreşe başlamak için babasını zor ikna ettiğini, annesini ise hiç edemediğini anlattı.

UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının ikinci karşılaşmaları oynanacak.

GALATASARAY

11.00 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

TRABZONSPOR

14.00 Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

PFDK VE TAHKİM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

BASKETBOL

Euroleague

21.30 Barcelona - Anadolu Efes

- FIBA Avrupa Kupası Eleme Turu B Grubu

19.00 Manisa Büyükşehir Bld. Spor - Porto

VOLEYBOL

Erkekler BVA Cup

19.30 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - OK Univerzitet Vo Tetevo SC

VAKIFBANK

10.00 VakıfBank, yeni sezon öncesinde basınla bir araya gelecek.

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ

17.00 Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ankara Şubesi, 2023-24 sezonu açılış töreni gerçekleştirilecek.