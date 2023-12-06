Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş ve Fenerbahçe Teknik Direktörleri Arasındaki Rekabet

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal arasında gerçekleşen rekabetin detayları.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile bugüne kadar ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 3'ünden Kartal'ın ekipleri, 2'sinden de Çalımbay'ın takımları galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geride kalan 14 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 3. basamakta bulunan siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını indirmek için rakibi karşısında mutlak galibiyet arayacakken, kendisi gibi 37 puana sahip Galatasaray'a liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler de 3 puan dışında bir şey düşünmüyor.

Bu zorlu müsabakayla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da ligde 8. kez rakip olacak. Geride kalan 7 müsabakada Çalımbay; Sivasspor, Konyaspor ve Mersin İdmanyurdu'nun başında Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Rizespor, Ankaragücü ve Konyaspor'a karşı 2 galibiyet alırken, İsmail Kartal ise 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 müsabakada da teknik adamlar 1'er puana razı oldu.

Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal'ın rakip olduğu son 3 lig maçından ise 2 beraberlik çıktı. Diğer mücadelede de Çalımbay'ın Sivasspor'u, Kartal'ın Konyaspor'unu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal'ın rakip olduğu karşılaşmalar şöyle:

2021-2022

Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1

2020-2021

Konyaspor (İsmail Kartal): 0 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1

2019-2020

Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Rizespor (İsmail Kartal): 1

Rizespor (İsmail Kartal): 2 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1

2018-2019

Konyaspor (Rıza Çalımbay): 2 - MKE Ankaragücü (İsmail Kartal): 0

2014-2015

Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1

Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1 - Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay İsmail Kartal Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title