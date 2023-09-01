Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oluyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri bugün TSİ 15.30’da çekilecek kurayla belli olacak. Adana Demirspor ise dün akşam rövanşını 1-0 kazandığı maçta penaltı atışları sonucu Belçika'nın Genk takımına elenmişti.

Fenerbahçe kura çekimine ilk torbadan gireceği için avantajlı.

Sarı Lacivertliler, geçen yıl UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalarak topladığı puanlar sayesinde daha güçsüz rakiplerle eşleşecek.

Konferans Ligi’nde ikinci kez yer alan Fenerbahçe, turnuvada ilk kez gruplarda mücadele edecek.

Fenerbahçe daha önce 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi’nden düşerek katıldığı turnuvanın grup sonrası play-offlarında Slavia Prag’a elenmişti.

Bu sezon Konferans Ligi’nde ilk kez yer alacak Beşiktaş ise kurada üçüncü torbada yer alıyor.

Siyah Beyazlılar en son iki sezon önce Avrupa kupalarında yer almış, onda da Şampiyonlar Ligi gruplarındaki tüm maçlarını kaybettiği için kulüp puanı toplayamamıştı.

UEFA’nın son 5 yılın performansını dikkate aldığı sıralamasında Fenerbahçe 65., Beşiktaş ise 149. sırada yer alıyor.

Konferans Ligi'ndeki güçlü ekipler

Konferans Ligi’nde yarışacak ekipler arasında en yüksek sıralamalarda yer alan takımlar, birinci torbadaki Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Gent ve Lille. Fenerbahçe ilk torbada yer aldığı için bu güçlü ekiplerle karşılaşmayacak.

İkinci torbada ise PAOK, Maccabi Tel Aviv, Aston Villa ve Fiorentina gibi köklü takımlar yer alıyor.

Grupları ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura çıkacak.

Bu turda Avrupa Ligi’nde gruplarını üçüncü bitiren takımlar da yer alacak. Geçen yıl bu şekilde Lazio, Braga ve Trabzonspor gibi güçlü ekipler Konferans Ligi’ne dahil olmuştu.

Grup ikincileri, Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren ekiplerle bir play-off turu oynadıktan sonra son 16’ya kalırken grup birincileri doğrudan son 16’ya kalacak.

Avrupa kulüp futbol turnuvalarında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin altında üçüncü bir turnuva olarak 2021 yılında yaratılan Konferans Ligi bu yıl üçüncü defa düzenlenecek.

Diğer iki ligin altında yer aldığı için bu turnuvanın gelirleri de diğerlerine göre daha düşük.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’in üye federasyonlara gönderdiği göre grup aşamasına kalan takımlara 2 milyar 940 milyon euro ödeniyor.

Gruplarda her bir galibiyete 500 bin, beraberliğe ise 166 bin euro veriliyor.

Grup birincilerine 650 bin, ikincilerine ise 325 biner euro ek ödeme yapılıyor.

Turnuvanın geri kalanında erişilen aşamalar için ödenen meblağlar ise şöyle:

Gruplardaki ilk maçlar 21 Eylül’de oynanacak. Grup aşaması 14 Aralık’taki karşılaşmalarla sona erecek.

Bu sezonki Konferans Ligi finali, 29 Mayıs 2024’te Atina’da Ayasofya Stadyumu’nda oynanacak.

Adını İstanbul’daki Ayasofya’dan alan stadyumda, AEK maçlarını oynuyor.

Açılımı Konstantinapol Atletik Birliği olan AEK, savaş nedeniyle İstanbul’dan Atina’ya kaçan Rumlar tarafından 1924'te kurulmuştu.