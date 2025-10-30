Haberler

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Gol İstatistikleri İncelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaşmasında, iki ekibin gol istatistikleri dikkat çekiyor. Fenerbahçe, 10 maçta kalesinde sadece 6 gol görürken, Beşiktaş 8 golle karşılaşmalarında rakiplerine geçit verdi. Derbi maçı öncesinde her iki takımın iç saha ve dış saha performansları da değerlendirildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin gol istatistikleri dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 10 haftada Beşiktaş, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplarken Fenerbahçe ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayarak 22 puanı hanesine yazdırdı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri 16 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 12 gol gördü. Domenico Tedesco'nun ekibi ise 10 maçta 18 gol kaydederken rakiplerine 6 kez gol şansı verdi.

Fenerbahçe savunması geçit vermiyor

Ligde oynadığı 10 maçta kalesinde 6 gol gören Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın (5) ardından Göztepe'yle birlikte ligin en az gol yiyen ekibi.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon 5 müsabakada kalesini gole kapatırken maçların ilk yarılarında rakiplerine yalnızca 2 kez gol şansı verdi.

İç sahada Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken taraftarının önünde karşılaştığı Alanyaspor mücadelesinde de ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştı.

Tedesco'nun ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda ise ilk devrelerde rakiplerine gol şansı vermedi.

Rakip sahada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 berabeklik yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 8 gol bulurken 2 gol yedi.

Beşiktaş evindeki 4 maçta da gol yedi

Bu sezon sahasında çıktığı 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, taraftarı önündeki müsabakaların hepsinde rakiplerine gol şansı verdi.

İlk iç saha maçında Eyüpspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen siyah-beyazlılar, evindeki bir sonraki karşılaşmada yine uzatma dakikalarında kaydettiği golle RAMS Başakşehir'i 2-1'le geçti.

Başakşehir karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlı takım, bu sezon ilk golü yediği maçlarda tek galibiyetini aldı.

Evinde Kocaelispor'u ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadelede 3-1'le geçen Sergen Yalçın'ın ekibi, son iç saha maçında Gençlerbirliği karşısında öne geçmesine karşın 2-1 kaybetti.

Sahasındaki 4 maçta 8 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki 10 maçın ise 8'inde rakiplerine geçit verirken, yalnızca erteleme müsabakaları olan Kayserispor ve Konyaspor mücadelelerinde gol yemedi.

Fenerbahçe, ilk golü attığı 7 maçın 6'sını kazandı

Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet elde eden Fenerbahçe, kazandığı karşılaşmalarda ilk golü bulan taraf oldu.

Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarından 3'er puanla ayrılan sarı-lacivertli takım, 6 rakibi karşısında da ilk golü atan taraf oldu.

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında ise ilk devreyi 1-0 önde tamamlamasına karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligin 5. haftasında evinde Alanyaspor'la karşılaşan sarı-lacivertli takım, ilk devreyi 1-0 geride kapatmasına karşın ikinci yarıda 2-1 öne geçmişti. Fenerbahçe, öne geçmesine karşın uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon 4 lig maçından beraberlikle ayrılarak puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 2 mücadelede rakipleriyle 0-0 berabere kalırken, diğer 2 beraberlikte ise öne geçmesine karşın puan kaybetti.

Beşiktaş, ilk golü attığı 7 maçın 3'ünde puan kaybetti

Ligde 5 galibiyeti bulunan Beşiktaş, bu maçların dördünde ilk golü bulup galibiyete uzanırken, RAMS Başakşehir karşısında geriye düşmesine karşın 3 puana uzanmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, ligde çıktığı 10 maçın 7'sinde öne geçen taraf olurken bu karşılaşmaların üçünde puan kaybı yaşadı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Sergen Yalçın'ın ekibi, ilk devreyi 1-0 önde tamamlamasına karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Derbinin ardından sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 biten mücadelede ikinci devrede öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, son lig maçında ise Kasımpaşa deplasmanında ilk golü bulan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, kazanılan penaltıdan yararlanamazken bu pozisyonun dönüşünde ise kalesinde golü görerek rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.