Beşiktaş ve Fenerbahçe Derbisinde İlk Yarı Eşitlik

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarıda Beşiktaş öne geçse de Fenerbahçe son dakikada eşitliği sağladı. Beşiktaş'tan Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 37 Salih Uçan), Rafa Silva, Cerny, Toure

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Goller: Dk. 5 Toure, Dk. 22 Emirhan Topçu ( Beşiktaş ), Dk. 32 İsmail Yüksek, Dk. 45+3 Asensio ( Fenerbahçe )

Kırmızı kartlar: Dk. 26 Orkun Kökçü, Dk. 26 Sergen Yalçın (Teknik direktör) ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 35 Semedo, Dk. 40 Domenico Tedesco (Teknik direktör) ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbinin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

5. dakikada Beşiktaş derbide öne geçti. Sol kanattan Cerny'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Toure, boş pozisyonda kafayla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

22. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun rakip yarı sahada kaptığı topla başlayan atakta ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önüne alan Cerny, pasını penaltı noktasının soluna çıkardı. Emirhan'ın sağ ayağıyla kayarak yaptığı vuruşta top yerden uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.

26. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü, kendi yarı sahasının ortasında Alvarez ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenarda izleyen hakem Ali Yılmaz, Orkun'un Alvarez'e yaptığı müdahaleyi tespit ederek oyuncunun sarısını iptal edip kırmızı kartına başvurdu.

32. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan kornerde altıpasın gerisinde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan İsmail Yüksek, topu Ersin Destanoğlu'nun bacakları arasından ağlara gönderdi: 2-1.

34. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nene'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

45+3. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan hareketlenen Nene'nin ceza yayı civarına yaptığı ortada Ndidi'den sıyrılarak içeriye sokulan Asensio, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
