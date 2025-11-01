Haberler

Beşiktaş ve Fenerbahçe Derbisinde 26 Futbolcu İlk Kez Görev Alabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Derbide toplamda 26 futbolcu, sahada ilk kez karşılaşacak olmanın heyecanını yaşayacak. Beşiktaş'ta 14, Fenerbahçe'de ise 12 oyuncu, kariyerlerinde ilk Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkma şansı bulacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbide toplam 26 futbolcu, şans bulmaları halinde ilk kez iki ekip arasında oynanacak bir maçta görev yapacak.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi durumunda 14 oyuncu, yarınki müsabakada ilk defa Beşiktaş formasıyla sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele edecek.

Fenerbahçe'de ise 12 futbolcu, şans verilmesi halinde kariyerlerinde ilk kez sarı-lacivertli renklerle Beşiktaş'a karşı görev alacak.

Beşiktaş'ta 14 futbolcu derbide ilk peşinde

Siyah-beyazlılarda 14 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.

Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham ve El Bilal Toure'nin yanı sıra altyapı patentli Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Fenerbahçe'de 12 oyuncu Beşiktaş'a karşı ilk kez

Sarı-lacivertli takımda 12 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Kaleciler Ederson ile Tarık Çetin'in yanı sıra Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Fenerbahçe'ye 20 kez rakip oldu

Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, takımda bulunan oyuncular arasında Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen isim olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta ilk olarak 2009-2010 sezonunda görev yapmaya başlayan 34 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertliler karşısında ligdeki derbilerde 20 maçta forma giydi.

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı takımdaki 17. sezonunu geçirirken Fenerbahçe'ye karşı toplamda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Bu sezon 3 maçta görev yapan Necip, daha önce sarı-lacivertli takıma karşı 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu ve Mert Günok 5'er, Salih Uçan 4, Rıdvan Yılmaz ve Milot Rashica 3'er, Rafa Silva ve Jonas Svensson 2'şer, Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu ve Emirhan Topçu ise 1'er defa siyah-beyazlı formayla sarı-lacivertli ekibe karşı Süper Lig'de görev yaptı.

Fenerbahçe'nin en tecrübelisi kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, ligde 9 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor.

Takımdaki 6. sezonuna giren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk Beşiktaş derbisine 2020-2021 sezonunda çıktı. İrfan Can, siyah-beyazlı takıma karşı forma giydiği ligdeki derbilerde 9 maçta 2 gol atmayı başardı.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş, 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken Fred ve Sebastian Szymanski 4'er, İsmail Yüksek ve Mert Müldür 3'er, Çağlar Söyüncü, Youssef En-Nesyri, Oğuz Aydın ve kadro dışı kalan bir diğer oyuncu Cenk Tosun ile lisans çıkarılmayan Emre Mor 2'şer, İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde 1'er kez bu derbide forma giydi.???????

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.