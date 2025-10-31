Beşiktaş ve Fenerbahçe Derbisi Öncesi İstatistikler

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip ise yalnızca 2 kez kazanabildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde bir türlü istediği gidişatı yakalayamayan siyah-beyazlılar, rakibi karşısında kazanarak hem moral depolamak hem de puan farkını 2'ye indirmek istiyor.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

Beşiktaş - Fenerbahçe arasında ligdeki derbilerde son 10 maçta Kara Kartal'ın rakibine karşı üstünlüğü göze çarpıyor. Söz konusu 10 müsabakada siyah-beyazlılar 4 kez gülen taraf oldu. Kalan 6 mücadelenin 2'sini sarı-lacivertliler kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe de 17 gol attı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da 3-1 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertliler kazandı.

Beşiktaş'ın attığı 16 gole, Fenerbahçe de 14 golle karşılık verdi.

Tüpraş Stadyumu'nda son 5 müsabaka

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 5 karşılaşmada ise ev sahibi takımın sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte 1 maçı sarı-lacivertli ekip kazanırken, 3 mücadele de beraberlikle sona erdi. Kartal rakip fileleri 4 kez, Kanarya da 5 defa havalandırdı.

Siyah-beyazlılar, bu dönemde sahasında tek galibiyeti geçtiğimiz sezon 1-0'lık skorla aldı. - İSTANBUL