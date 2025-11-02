Beşiktaş ve Fenerbahçe Derbisi İçin Stadyuma Geldi

Beşiktaş ve Fenerbahçe kafileleri saat 20.00'de başlayacak derbi mücadelesi için Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 11'inci haftasında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'dr başlayacak mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlenecek. Bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki ekip de Tüpraş Stadyumu'na geldi. Stadyuma ilk gelen Fenerbahçe kafilesi olurken daha sonra Beşiktaş kafilesi ulaştı.