Beşiktaş ve Fenerbahçe Derbisi İçin Stadyuma Geldi

Güncelleme:
Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları, Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi mücadelesi için Tüpraş Stadyumu'na ulaştı. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kafileleri saat 20.00'de başlayacak derbi mücadelesi için Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 11'inci haftasında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'dr başlayacak mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlenecek. Bu maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki ekip de Tüpraş Stadyumu'na geldi. Stadyuma ilk gelen Fenerbahçe kafilesi olurken daha sonra Beşiktaş kafilesi ulaştı.

Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
