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Beşiktaş ve Fenerbahçe, Christoph Daum için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

Spor Haberleri

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Christoph Daum için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı

Kanser teşhisi konulan Alman teknik direktör Christoph Daum için, Türkiye'de bir dönem çalıştırdığı Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüpleri, Twitter hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kanser teşhisi konulan Alman teknik direktör Christoph Daum için, Türkiye'de bir dönem çalıştırdığı Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüpleri, Twitter hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün paylaşımında, "Kanser teşhisi konulan eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin mesajında ise "Eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz."denildi.

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tüm gücüyle hastalıkla mücadele edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Spor

Christoph Daum Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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