Dostluk Maçı: Elazığspor U16: 2 Beşiktaş U16: 1

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yürütülen "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığspor ile Beşiktaş U16 takımları dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığ'a gelen siyah-beyazlı kulübün U16 takımı ile Elazığspor U16 takımı dostluk maçı yaptı. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Elazığ Vali Yardımcıları Ömer Faruk Ateş ile Armağan Yazıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz ile yöneticiler, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, antrenörler ve sporcular yer aldı.

Mücadeleyi Elazığspor U16 takımı Özkan Bal ve Muhammed Sefa Gül'ün golleriyle 2-1 kazanırken, Beşiktaş'ın tek golü Kerem'den geldi. Dostluk ve centilmenlik çerçevesinde oynanan müsabakada genç futbolcuların ortaya koyduğu mücadele izleyenlerden takdir toplarken, karşılaşma sonrası iki takım ve yöneticiler saha içinde birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.