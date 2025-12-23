Haberler

Dostluk Maçı: Elazığspor U16: 2 Beşiktaş U16: 1

Dostluk Maçı: Elazığspor U16: 2 Beşiktaş U16: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 'İyiliğe Kanat Aç' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Beşiktaş U16 takımı, Elazığspor U16 takımı ile dostluk maçı yaptı. Maç sonucunda Elazığspor, 2-1 galip geldi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yürütülen "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığspor ile Beşiktaş U16 takımları dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün "İyiliğe Kanat Aç" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elazığ'a gelen siyah-beyazlı kulübün U16 takımı ile Elazığspor U16 takımı dostluk maçı yaptı. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Elazığ Vali Yardımcıları Ömer Faruk Ateş ile Armağan Yazıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz ile yöneticiler, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, antrenörler ve sporcular yer aldı.

Mücadeleyi Elazığspor U16 takımı Özkan Bal ve Muhammed Sefa Gül'ün golleriyle 2-1 kazanırken, Beşiktaş'ın tek golü Kerem'den geldi. Dostluk ve centilmenlik çerçevesinde oynanan müsabakada genç futbolcuların ortaya koyduğu mücadele izleyenlerden takdir toplarken, karşılaşma sonrası iki takım ve yöneticiler saha içinde birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Asgari ücret için en kritik toplantı! Rakam açıklanabilir
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Dün gece oynanan Bodrum FK-Amedspor maçının ardından şehir karıştı

Dün gece oynanan maçın ardından şehir karıştı
Zeki Çelik'e bir dev talip daha

Juventus'a bir milli yıldız daha! Kenan'la buluşmaları an meselesi
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni