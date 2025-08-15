Beşiktaş ve Başakşehir UEFA'da Başarılı Sonuçlar Aldı

Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak Konferans Ligi'nde play-off aşamasına yükseldi. Başakşehir ise Viking ile 1-1 berabere kalıp play-off turuna yükseldi. Samsunspor ise Panathinaikos'la karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü maçta St. Patricks'i 3-2 yenerek Konferans Ligi'nde play-off etabına kaldı. Siyah-beyazlı takım 2-0 geriye düştükten sonra uzun bir süre protesto edilip ıslıklandı yönetime de tepkiler devre arasında devam etti.

BAŞAKŞEHİR

Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Norveç temsilcisi Viking'le sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Universitatea Craiova oldu.

SAMSUNSPOR

Samsunspor'un rakibi Panathinaikos oldu. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk 90 dakikası ve uzatmaları berabere biten maçta penaltılarla Panathinaikos'a elendi. Arda Turan bu mücadelede kırmızı kart gördü. Samsunspor Avrupa Ligi play-off'da Yunan temsilcisi Panathinaikos'la karşılaşacak

SÜPER LİG

21.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

20.30 Kafile İzmir'e hareket edecek.

21.30 Sarı-lacivertli takımın karşılanışı.

1. LİG

21.30 Serik Belediyespor-Ümraniyespor

VOLEYBOL

FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final

16.00 Türkiye-Japonya

BASKETBOL

-FIBA U16 Avrupa Şampiyonasi Yarı Final

15.00 Türkiye - Letonya

-DBB Süper Kupa Yarı Final

19.00 Almanya - Türkiye

21.45 Sırbistan - Çekya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
