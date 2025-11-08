Haberler

Beşiktaş ve Antalyaspor'un 11'leri Belli Oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Hesap.com Antalyaspor'a konuk oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Antalyaspor da kadrosunda 3 değişiklikle sahaya çıktı. İki takım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak maça başladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Fenerbahçe derbisine göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takım; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Ndidi, Cengiz Ünder, Cerny, Toure ve Abraham'dan oluşan 11'le sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile evlerinde oynadığı derbiye göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Yalçın, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile nedeniyle cezalı duruma düşen Emirhan Topçu'nun yerine Djalo, yine aynı maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün yerine ise Salih Uçan'a görev verdi.

Yalçın, sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan Rafa Silva'nın yerine de Abraham'a formayı teslim etti.

Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında yedek kulübesinde yer alamadı. Beşiktaş yedek kulübesinde yardımcı antrenör Murat Kaytaz takımını yönlendirmeye çalıştı.

Antalyaspor'da da 3 değişiklik

Antalyaspor ise sahaya Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Abdülkadir Ömür, Saric, Soner Dikmen, Cvancara ve Boli ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Antalyaspor'un yedek kulübesinde ise Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Ballet, Van de Streek, Gueye, Storm, Doğukan Sinik, Veysel Sarı ve Kerem Kayaarası yer aldı.

Antalyaspor'da Erol Bulut, geçen hafta oynana ikas Eyüpspor karşılaşmasına göre 3 değişikliğe giderek Samet Karakoç, Safuri ve Van de Streek'in yerine Soner Dikmen, Cvancara ve Paal'a görev verdi.

İki takım sahaya "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
