Beşiktaş ve Anadolu Efes Play-Off Yarı Finalinde Karşılaşıyor

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş ile Anadolu Efes yarın BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. İki takımın serideki durumu 2-2 eşitlikte.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, yarın karşı karşıya gelecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 90-87 kazanmıştı. İkinci karşılaşmada rakibine 97-70 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, seride 1-1 beraberliği yakaladı. Üçüncü maçta sahadan 94-87 galip ayrılan Anadolu Efes seride bir kez daha öne geçse de Beşiktaş Fibabanka, 4. mücadeleyi 75-64 kazanarak yeniden 2-2 eşitliği sağladı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride yarın galip gelen takım, Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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