Beşiktaş ve Adana Demirspor yarın karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Adana'da karşılaşacak Beşiktaş ile Adana Demirspor, bu kulvarda 38. kez rakip olacak. İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Adana'da karşılaşacak Beşiktaş ile Adana Demirspor, bu kulvarda 38. kez rakip olacak.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 37 müsabakanın 17'sini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 8 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 56 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 32 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın lig tarihindeki en farklı galibiyeti Adana Demirspor'a karşı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

Rakibine son 11 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada mağlup olmadı.

Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1987-1988 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Adana Demirspor sahasında üstün

Beşiktaş, Adana Demirspor ile dış sahada oynadığı lig maçlarında galip gelmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, Adana ekibine karşı deplasmanda çıktığı 18 müsabakanın 6'sını kazanabildi. Bu karşılaşmaların 8'inden Adana Demirspor galip gelirken, 4'ü ise berabere tamamlandı.

Beşiktaş, bu müsabakalarda 16 gol atarken, Adana Demirspor ise 21 kez fileleri havalandırdı.