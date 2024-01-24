Beşiktaş ve Adana Demirspor Taraftarları PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Adana Demirspor, dün oynanan karşılaşmada taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu da Pendikspor maçındaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- CORENDON ALANYASPOR Kulübü antrenörü ORHAN ÇIKIRIKÇI'nın 23.01.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR- CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 23.01.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.- KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü SAMİ UĞURLU'nun 23.01.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.- KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."