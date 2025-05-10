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Beşiktaş ve Adana Demirspor 42. Randevuda

Beşiktaş ve Adana Demirspor 42. Randevuda
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Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 41 kez oynadı, Beşiktaş bu maçların 18'ini kazanırken, Adana Demirspor 10 galibiyet elde etti. Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a karşı en farklı galibiyeti 1989'da 10-0'lık skorla gerçekleşmişti.

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaşırken, Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de yapılan 41 karşılaşmanın 18'ini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 10 maçtan galip ayrılırken, 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 63 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 39 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın ligdeki en farklı galibiyeti Adana Demirspor'a karşı

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı.

Beşiktaş, 1989-1990 sezonunun 6. haftasında İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

Beşiktaş, son üç maçta kazanamadı

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta sahadan galip ayrılamadı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Geçen sezon oynanan ilk maçta deplasmanda 4-2 mağlup olan "Kara kartal", ligin ikinci yarısında ise İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon ise ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabakada Adana Demirspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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