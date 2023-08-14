Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Serkan Ok

VavaCars Fatih Karagümrük : Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Feghouli, Can Keleş (Dk. 74 Nicholas), Adnan Uğur (Dk. 87 Shukurov), Rohden (Dk. 87 Samed Onur), Ljajic (Dk. 63 Mendes), Salih Dursun

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 88 Amartey), Hadziahmetovic (Dk. 77 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 62 Rebic), Aboubakar (Dk. 88 Onana)

Gol: Dk. 85 Gedson Fernandes ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 24 Levent Mercan, Dk. 54 Veseli, Dk. 69 Dresevic, Dk. 84 Alparslan Erdem (Teknik direktör), Dk. 90+1 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 35 Necip Uysal ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

47. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, Baniya'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Özdamar'ın penaltı kararı sonrasında 48. dakikada atışı Aboubakar kullandı. Kaleci Dituro köşeyi doğru tahmin ederek gole engel oldu.

57. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hadziahmetovic, Gedson, Masuaku üçlüsünün paslaşması sonrasında Hadziahmetovic ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluştu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Muleka şutunu çekti. Kaleci Dituro topu kontrol etti.

63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasında Aboubakar topun üstünden atlayarak Onur Bulut'a boş alan açtı. Ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcunun şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Masuaku'nun soldan gönderdiği ortada ceza sahası içinde yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Gedson Fernandes tamamlamak istedi. Savunma topu kornere attı.

85. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan arka direğe gönderdiği ortada Rebic kafayla topu indirdi. Boşta kalan topa ceza yayı üzerinden Gedson Fernandes çok sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.