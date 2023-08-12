Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, taktik ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, yarın akşam gerçekleştireceği son çalışmanın ardından kampa girecek.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladı. Antrenman taktik ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.