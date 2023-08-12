Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladı. Antrenman taktik ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.