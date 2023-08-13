Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazır

Spor Haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title