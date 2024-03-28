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Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada özel maçta karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar 11'iyle başladı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise Salvatore Sirigu, Davida Biraschi, Salih Dursun, Koray Günter, Emir Tintiş, Andrea Bertolacci, Emre Mor, Valentin Eyyseric, Flavio Paoletti, Kevin Lasagna, Güven Yalçın 11'iyle sahaya çıktı.

Mücadelenin 25. dakikasında Emre Mor'un ara pasında topla buluşan Kevin Lasagna, ceza sahasına girip aşırtma bir vuruşla topu filelere göndererek Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı kırmızı-siyahlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken Beşiktaş beraberliği 61. dakikada yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal ceza sahasına girip sağ çaprazdan plase vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

Beşiktaş'ta Al-Musrati riske edilmezken, bel ağrısı bulunan Ante Rebic, bireysel antrenman yapan Chamberlain ile Emrecan Terzi ile Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Emrecan Uzunhan kadroda yer almadı.

Mücadeleyi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Karagümrük Beşiktaş Futbol Spor Güncel Haberler

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