Beşiktaş, Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.