Beşiktaş, Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Haberler

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Beşiktaş, Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

AA - Emre Doğan - Spor
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Beşiktaş, Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Ticaret, Futbol, Spor, Haberler

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