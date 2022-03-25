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Beşiktaş, Valerien İsmael'i KAP'a bildirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Valerien İsmael'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Valerien İsmael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Valerien İsmael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, Fransız Teknik Direktör Valerien İsmael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş kulübünün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Beşiktaş, Spor, Haberler

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