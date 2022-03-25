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Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.46 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Haberler

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