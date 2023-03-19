Beşiktaş: "Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza cerrahi tedavi...
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Beşiktaş: "Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza cerrahi tedavi uygulanmıştır.
Beşiktaş : " Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor