Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş: "Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza cerrahi tedavi...

Spor Haberleri

Beşiktaş: 'Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza cerrahi tedavi...

Beşiktaş: "Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza cerrahi tedavi uygulanmıştır.

Beşiktaş : " Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Valentin Rosier Beşiktaş Spor Haberler

title