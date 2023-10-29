Beşiktaş, Valentin Rosier'i hastalığı nedeniyle kadrodan çıkardı
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Beşiktaş, 27 yaşındaki defans oyuncusu Valentin Rosier'in hastalığı nedeniyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Rosier'in tedavisine başlandığı belirtildi.
Beşiktaş, 27 yaşındaki defans oyuncusu Valentin Rosier'in hastalığından dolayı Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor