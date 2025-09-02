Beşiktaş, Vaclav Cerny'i Sağlık Kontrolünden Geçirdi
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Çek futbolcu Vaclav Cerny'nin sağlık kontrolünü tamamladı. Cerny, çeşitli bölümlerden muayene edilerek testlerden geçirildi.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL
