Beşiktaş, Vaclav Cerny'i Sağlık Kontrolünden Geçirdi

Güncelleme:
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Çek futbolcu Vaclav Cerny'nin sağlık kontrolünü tamamladı. Cerny, çeşitli bölümlerden muayene edilerek testlerden geçirildi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
