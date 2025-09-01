Beşiktaş, Vaclav Cerny'i İstanbul'a Davet Etti

Beşiktaş'ın transferde gündeminde yer alan isimlerden Vaclav Cerny, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çek oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.

Bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.