Beşiktaş, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor ile yarın saat 19.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak.