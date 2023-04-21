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Beşiktaş, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın saat 19.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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